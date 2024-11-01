Лазарева* сообщила, что успела покинуть Испанию перед наводнениями

Русофобка порадовалась, что беда обошла ее дом стороной

Сбежавшая из России Татьяна Лазарева* давно потеряла уважение бывших сограждан. Русофобка позволяет себе жуткие высказывания об экс-родине и ее жителях. Однако и за границей звезду подстерегают беды, впрочем, она умудряется увернуться от самых страшных событий в последний момент. На этот раз причитания Лазаревой* в социальных сетях были посвящены трагедии в Испании, куда она переехала из России.

Артистка с ужасом сообщила, что покинула новую родину незадолго до мощных наводнений, которые обрушились на регион. Сейчас она находится на Кипре в полный безопасности. Лазарева* отметила, что будто бы нутром чует, когда именно стоит уезжать, и в этот раз оно ее не подвело.

"Очень много погибло людей (...) Там, конечно, страшные кадры", – запричитала знаменитость.

Удивительно, но практически сразу же она начала хвастаться тем, что ее любимое местечко осталось в безопасности и не пострадало от стихии.

"Но зато домик под Валенсией, в котором мы планируем проводить выходные для родителей, он не тронут абсолютно", – не совсем к месту объявила артистка.

Также телеведущая выразила недовольство тем, что в стране не сработали должным образом системы оповещения о надвигающемся бедствии, что оставило местных жителей уязвимыми перед внезапной угрозой.

К слову, ранее Лазарева* неожиданно высказалась о смерти Маслякова.

*признана иностранным агентом на территории Российской Федерации