Мама пошутила о Дурове как об отце детей Бузовой

Идеального отца для детей Бузовой назвала ее мама
Ольга Бузова. Фото: Феликс Грозданов/"Дни.ру"
Многие ждут, когда певица даст потомство

Ольга Бузова, известная телеведущая и певица, поделилась планами на материнство. В январе звезде исполнится 39 лет, и она решила не откладывать рождение долгожданного наследника. По словам знаменитости, она твердо настроена стать мамочкой уже в следующем году, чтобы взять небольшой перерыв в карьере, посвятив время семье, а затем в 2026 году вернуться к творчеству.

Однако главный вопрос – кто станет отцом будущего малыша? Девушка уже восемь лет находится в разводе и публично не заявляла о новых серьезных отношениях. На эту тему с юмором высказалась мама знаменитости, предположив, что отцом мог бы стать основатель Telegram Павел Дуров, известный своим состоянием в 15,5 миллиарда долларов. Она пошутила, что это был бы отличный выбор, ведь дети, по ее мнению, унаследовали бы и красоту, и финансовую обеспеченность. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Пока слухи о потенциальном партнере остаются на уровне догадок, но поклонники активно обсуждают, как изменится жизнь Ольги с рождением ребенка и как она совместит роль мамы со своей насыщенной карьерой.

К слову, ранее известный телеведущий назвал Бузову "машиной". Комик постарался подобрать необычные эпитеты для коллеги по звездному цеху.

Источник: Клео.ру ✓ Надежный источник
По теме

США готовят финальный удар по России до прихода Трампа к власти

Вашингтон решился на новый шаг по просьбе Брюсселя

Крушение моста в Крыму: появились новые подробности

Трагедия вызвала огромный резонанс

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей