Мама пошутила о Дурове как об отце детей Бузовой

Многие ждут, когда певица даст потомство

Ольга Бузова, известная телеведущая и певица, поделилась планами на материнство. В январе звезде исполнится 39 лет, и она решила не откладывать рождение долгожданного наследника. По словам знаменитости, она твердо настроена стать мамочкой уже в следующем году, чтобы взять небольшой перерыв в карьере, посвятив время семье, а затем в 2026 году вернуться к творчеству.

Однако главный вопрос – кто станет отцом будущего малыша? Девушка уже восемь лет находится в разводе и публично не заявляла о новых серьезных отношениях. На эту тему с юмором высказалась мама знаменитости, предположив, что отцом мог бы стать основатель Telegram Павел Дуров, известный своим состоянием в 15,5 миллиарда долларов. Она пошутила, что это был бы отличный выбор, ведь дети, по ее мнению, унаследовали бы и красоту, и финансовую обеспеченность. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Пока слухи о потенциальном партнере остаются на уровне догадок, но поклонники активно обсуждают, как изменится жизнь Ольги с рождением ребенка и как она совместит роль мамы со своей насыщенной карьерой.

К слову, ранее известный телеведущий назвал Бузову "машиной". Комик постарался подобрать необычные эпитеты для коллеги по звездному цеху.