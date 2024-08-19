Продюсер "Дом-2" назвал причину расставания Бузовой и Третьякова

Когда-то пара пользовалась большой популярностью

Скандальная телестройка "Дом-2" дала путевку в жизнь многим артистам. Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова начинала как простая участница реалити. В то время девушка встречалась с Романом Третьяковым, однако пара распалась еще на проекте.



Генеральный продюсер шоу Алексей Михайловский рассказал, что послужило причиной разрыва яркого союза. Он объявил, что частично сам в этом виноват. Продюсер признался, что приложил руку к уходу Романа с проекта.

Алексей отметил, что в какой-то момент Третьяков начал пользоваться популярностью Бузовой и стал отчасти выступать в роли ее менеджера. Зрители очень любили девушку и смотрели проект во многом ради нее. Михайловскому не понравилось, что Третьяков начал выставлять руководству условия, пользуясь тем, что он парень Бузовой. В конце концов амбициозного молодого человека убрали с шоу.