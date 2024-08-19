Продюсер "Дом-2" назвал причину расставания Бузовой и Третьякова

Продюсер "Дом-2" раскрыл причину расставания Бузовой и Третьякова
Ольга Бузова. Фото: Феликс Грозданов/"Дни.ру"
Когда-то пара пользовалась большой популярностью

Скандальная телестройка "Дом-2" дала путевку в жизнь многим артистам. Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова начинала как простая участница реалити. В то время девушка встречалась с Романом Третьяковым, однако пара распалась еще на проекте.

Генеральный продюсер шоу Алексей Михайловский рассказал, что послужило причиной разрыва яркого союза. Он объявил, что частично сам в этом виноват. Продюсер признался, что приложил руку к уходу Романа с проекта.

Алексей отметил, что в какой-то момент Третьяков начал пользоваться популярностью Бузовой и стал отчасти выступать в роли ее менеджера. Зрители очень любили девушку и смотрели проект во многом ради нее. Михайловскому не понравилось, что Третьяков начал выставлять руководству условия, пользуясь тем, что он парень Бузовой. В конце концов амбициозного молодого человека убрали с шоу.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
По теме

Названа причина отказа членов ОДКБ защитить Россию

Эксперт напомнил об одном пункте договора о коллективной безопасности

В президентском офисе устроили заговор против Зеленского

Тучи над политиком сгущаются

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей