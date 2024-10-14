Галустян сравнил Бузову с "машиной" за трудолюбие

Галустян сравнил Бузову с "машиной"
Михаил Галустян. Фото: Mil.ru, https:/.wikimedia.org
Комик постарался подобрать необычные эпитеты

Популярный российский юморист Михаил Галустян выразил восхищение своей коллегой по съемкам Ольгой Бузовой, сравнив ее с "машиной".

По его словам, девушка стала идеальным партнером на площадке, продемонстрировав высокий уровень профессионализма и невероятную работоспособность. Комик отметил, что даже в условиях изнуряющей жары и напряженного графика артистка всегда проявляла готовность к работе, не показывая усталость и не снижая темп.

"Она готова работать, как машина", – восторгается артист.

Он также добавил, что не каждый актер может выдержать такие нагрузки и при этом оставаться собранным и профессиональным. Кроме того, Михаил заметил, что съемочный процесс часто бывает сложным и требует полной самоотдачи. Однако его знаменитая коллега проявила не только артистические, но и лидерские качества, поддерживая всю команду своим примером. Актер пожелал девушке дальнейших успехов в карьере и отметил, что работать с ней – одно удовольствие.

Источник: Газера.ру ✓ Надежный источник
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