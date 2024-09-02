"Бывший будет скрипеть зубами": эзотерик Глебова описала будущее Бузовой

Звезду ждут глобальные перемены

Эзотерическая сваха Елена Глебова профессионально исследует судьбу Ольги Бузовой и делится глубоким анализом ее жизненного пути на предстоящий период.

"Каких-то сверхъестественных событий не ожидается. Сейчас у Ольги активно запущено колесо фортуны и судьбы. Она полностью погрузится в свою работу, и возможно, нас ожидают новые проекты, новые песни или клипы, которые принесут ей удовлетворение и успех", – сообщила эксперт по тонким материям.

Несмотря на душевное, психологическое или физическое состояние, работа всегда будет в ее мыслях. Однако, несмотря на свою занятость, Ольга устала быть в карте отшельника, ей хочется выйти из состояния одиночества, как это символизирует семерка кубков. Ее мечты и желание найти семейное счастье становятся все более яркими, добавила Глебова.

"Появление мужчины в жизни будет для Ольги подобно глотку свежего воздуха. Ей понравится быть в новом статусе, чувствовать заботу и любовь, получать объятия и поцелуи – все то, что входит в понятие женского счастья. Туз кубков также указывает на наличие глубоких чувств", – обратила особое внимание эзотерик.

Однако, как добавила Глебова, с приближением нового этапа жизни можно ожидать значительных трат. Возможно, это будет большая покупка недвижимости или другая серьезная инвестиция. Бузова будет активно заниматься обустройством своего гнездышка. Предстоящие траты желательно минимизировать, так как могут возникнуть вопросы, связанные со здоровьем. Возможны оздоровительные процедуры или вмешательство, связанное с беременностью. Контроль врачей будет необходим, так как могут быть предпосылки, требующие особенно внимательного отношения к своему здоровью. Кроме того, важно соблюдать осторожность в дороге из-за возможных переутомлений и рисков.

В области отношений Ольге не следует полностью погружаться в чувства, чтобы избежать разочарования и боли, которые могут принести мужчины, утверждает Елена. Каждый человек имеет свои недостатки, и идеальные партнеры существуют лишь в мечтах. Появится бывший мужчина из ее прошлого, на которого она будет вновь обращать внимание. Это тот человек, который остался в ее мыслях, и, возможно, если он ее позовет, она могла бы вернуться в эти отношения. Этот человек остается значительным триггером в ее жизни.

"Всяческие заботы о здоровье будут также отнимать время, и работа будет присутствовать в ее жизни в изобилии. Планы по построению семейного счастья и примирение на себя роли матери также займут ее. Карта материнства указывает на глубочайшие переживания и радости, связанные с ожиданием ребенка. Несмотря на это, скорее всего, появятся слухи и волна обсуждений, касающихся ее возможной беременности и методов ее достижения, включая версии об ЭКО, суррогатном материнстве, либо PR-акции", – делится прогнозом эзотерик.

Все эти аспекты будут играть важную роль в ближайшем будущем Ольги, и, конечно, она пройдет через это с присущей ей силой и решимостью. В последнее время внимание все больше приковано к здоровью. Работы будет также предостаточно. Построение своего семейного счастья тоже отнимет время; она примет на себя женскую роль мамы, потому что у нее это вышло. У нас есть карта матери в ожидании своего ребенка, это прекрасное чувство, и она будет его испытывать, рассказывает медиум. Сейчас она будет в это погружена, но в любом случае ожидается волна людей, которые будут говорить о том, что Ольга не беременна, что она обратилась к ЭКО или к суррогатной матери, что сама этого сделать не может, или же это какая-то PR-акция. Домыслов, критики и сплетен будет много. Даже будут говорить о других партнерах, от которых она могла бы забеременеть. Желтая пресса сейчас будет пестрить всеми этими сказками.

Однако каким бы способом Ольга ни зачала ребенка, она вправе это сделать. Это ее личное дело и судьба. Если она захотела быть счастливой женщиной, которая ждет появления малыша на свет, она этого достойна. Это ее полное право. Та грязь, которая будет литься, пусть льется, говорит Глебова. Главное, чтобы Ольга не уходила в отшельники, не скрывалась и не оставалась в одиночестве. Ей всегда нужно быть среди людей, которые ее поддержат в трудную минуту, среди поклонников, близких людей. Если она будет уходить в себя или оставаться в одиночестве, велика вероятность депрессии. Ей нужно жить спокойно, все идет по плану.

"Ольга одна из немногих в нашем шоу-бизнесе, которая все просчитывает. Когда люди говорят, что она дурочка или не одаренная, я могу сказать: встаньте и попробуйте сделать то, что сделала она. Попробуйте подняться до ее высот, посмотрите, сколько она работает, сколько у нее перелетов, съемок, сколько всего она вкладывает. Она заменяла работу на чувства, а сейчас хочет немного счастья и новых чувств, чтобы отдохнуть", – отмечает эзотерик.

Но она не заменит чувствами работу, потому что работа для нее уже система. Даже если она родит ребенка, она все время будет работать. Но как мама она будет прекрасна, не оставляя ребенка надолго и не пренебрегая своими обязанностями в пользу нянь. Она будет давать тепло своему ребенку, уверена Елена. Что касается пола ребенка, согласно прогнозу Глебовой, это будет мальчик.

"Вокруг не будет много поклонников и мужчин, готовых сделать для нее многое, несмотря на высказывания критиков, которые хотят пропиариться за ее счет. А бывший будет жалеть и скрипеть зубами, потому что такой, как Ольга, для него больше не встретится. Поклонники понимают, о ком идет речь", – заключила эзотерик.