Бузова нелестно высказалась о поведении Аллегровой на "Новой волне"

"Не приемлю хамства": Бузова жестко прошлась по Аллегровой
Ольга Бузова. Фото: АГН "Москва"
Знаменитость отреагировала на недавний скандал

Ольга Бузова прокомментировала инцидент с Ириной Аллегровой на "Новой волне". Знаменитость отметила, что никогда бы не позволила себе подобного поведения в адрес журналистов.

Напомним, во время конкурса Аллегрова была крайне возмущена количеством прессы, которая сопровождала ее на мероприятии. Она отказывалась проходить мимо камер, а когда не было другого варианта, нецензурно заявила, что ей все надоели. Позже певица вместе со своими помощниками наехала на журналистов, поскольку ей неприятно светили камеры в лицо, а у некоторых выбили аппаратуру из рук.

"Я не приемлю хамства, рукоприкладства, абьюз, унижения в любых проявлениях", – высказалась Бузова о поведении знаменитости.

Ольга говорит, что в своей профессиональной деятельности она такого не позволяет, для агрессивного поведения на публике артистка не может найти достойного объяснения.

При этом Бузова отметила, что в душе у Аллегровой могло происходить что-то тяжелое, о чем не знает народ. По ее словам, она тоже не всегда готова с улыбкой общаться с прессой, поскольку может куда-то опаздывать или быть в плохом настроении. Но даже в такой ситуации она не станет хамить, ведь понимает – эти люди просто делают свою работу.

Источник: News.ru
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