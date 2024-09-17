Бузова нелестно высказалась о поведении Аллегровой на "Новой волне"

Знаменитость отреагировала на недавний скандал

Ольга Бузова прокомментировала инцидент с Ириной Аллегровой на "Новой волне". Знаменитость отметила, что никогда бы не позволила себе подобного поведения в адрес журналистов.

Напомним, во время конкурса Аллегрова была крайне возмущена количеством прессы, которая сопровождала ее на мероприятии. Она отказывалась проходить мимо камер, а когда не было другого варианта, нецензурно заявила, что ей все надоели. Позже певица вместе со своими помощниками наехала на журналистов, поскольку ей неприятно светили камеры в лицо, а у некоторых выбили аппаратуру из рук.

"Я не приемлю хамства, рукоприкладства, абьюз, унижения в любых проявлениях", – высказалась Бузова о поведении знаменитости.

Ольга говорит, что в своей профессиональной деятельности она такого не позволяет, для агрессивного поведения на публике артистка не может найти достойного объяснения.

При этом Бузова отметила, что в душе у Аллегровой могло происходить что-то тяжелое, о чем не знает народ. По ее словам, она тоже не всегда готова с улыбкой общаться с прессой, поскольку может куда-то опаздывать или быть в плохом настроении. Но даже в такой ситуации она не станет хамить, ведь понимает – эти люди просто делают свою работу.