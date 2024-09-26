Бузова ответила оскорбившей ее Салтыковой

Между знаменитостями произошла перепалка

Ольга Бузова, которой не привыкать к критике со стороны звезд российского шоу-бизнеса, столкнулась с новой волной недовольства из-за своего участия в программе "Битва поколений". Выступление знаменитости не понравилось членам жюри, которые усомнились в ее умении петь вживую, а Ирина Салтыкова и вовсе назвала телеведущую "выскочкой".

В ответ, как сообщает женский журнал "Клео.ру", Бузова задалась вопросом "А судьи кто?". Она отметила, что не намерена ничего доказывать членам жюри, поскольку у нее есть публика, которая поддерживает в течение последних 20 лет все ее начинания.

Что касается выпада Салтыковой, то 58-летняя певица Ольгу разочаровала. По ее словам, она увидела, что из себя представляет звезда 90-х на шоу "Злые языки", где Ирина хамила ведущим и вела себя высокомерно.

"Хотя женщина очень красивая, и раньше мне она нравилась", – заявила Бузова.

Напомним, Салтыкова устроила скандал во время выпуска программы, поскольку не стеснялась проявлять к ведущим неуважение. Она разговаривала по телефону в процессе съемок, говорила, как ей неинтересно там находится и даже обматерила Викторию Боню. После блогер признавалась, что Ирина стала самым скандальным участником передачи.

Ранее Бузова раскритиковала и поведение Ирины Аллегровой, указав, что она не приемлет хамства по отношению к себе и другим людям.