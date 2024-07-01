Леонтьев рассказал о своем единственном гражданстве

"У меня одно гражданство": обиженный в России Леонтьев прервал молчание
Валерий Леонтьев. Фото: АГН "Москва"
Долгое время знаменитость жил в США

Певец Валерий Леонтьев очень обижен, что в последнее время его имя стало поводом для пересудов и шумихи в прессе. За выступление в ОАЭ артиста раскритиковали, как и за его молчание на политическую тему. Дополнительно знаменитости напоминают, что в России его не ждут – ведь долгое время он проживает в США.

Директор певца Борис Чигирев утверждает, что на этом фоне Леонтьеву даже стали приписывать фразы, которые он никогда не говорил. По его словам, это недопустимо к знаменитому артисту, который отдал зрителю 50 лет своей жизни и не помарал репутацию.

Сам Валерий Яковлевич, вернувшись в Россию, заявил, что никому не позволит манипулировать своим именем. Он отметил, что до конца остается верным собственному зрителю и скажет публике все сам без каких-то посредников. Однако пока певец не знает, решиться ли снова выступить для широкой аудитории, а не только на корпоративах.

Сейчас Леонтьев находится в Москве, поскольку соскучился по друзьям. Также он опроверг наличие американского паспорта.

"Да, у меня одно гражданство, и оно – российское", – подытожил артист.

Ранее сообщалось, что исполнитель хита "Дельтаплан" вернулся в Россию в феврале, накануне своего юбилея. Праздник, по слухам, он отметил в узкум кругу.

Источник: Московский комсомолец
По теме

Трамп дерзко высказался в адрес Путина: "Глупо и бессмысленно"

Политик всегда отличался склонностью к провокациям

Белоусов заявил о наказании для США из-за Черного моря

Американцы снова усугубляют ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей