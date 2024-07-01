Леонтьев рассказал о своем единственном гражданстве

Долгое время знаменитость жил в США

Певец Валерий Леонтьев очень обижен, что в последнее время его имя стало поводом для пересудов и шумихи в прессе. За выступление в ОАЭ артиста раскритиковали, как и за его молчание на политическую тему. Дополнительно знаменитости напоминают, что в России его не ждут – ведь долгое время он проживает в США.

Директор певца Борис Чигирев утверждает, что на этом фоне Леонтьеву даже стали приписывать фразы, которые он никогда не говорил. По его словам, это недопустимо к знаменитому артисту, который отдал зрителю 50 лет своей жизни и не помарал репутацию.

Сам Валерий Яковлевич, вернувшись в Россию, заявил, что никому не позволит манипулировать своим именем. Он отметил, что до конца остается верным собственному зрителю и скажет публике все сам без каких-то посредников. Однако пока певец не знает, решиться ли снова выступить для широкой аудитории, а не только на корпоративах.

Сейчас Леонтьев находится в Москве, поскольку соскучился по друзьям. Также он опроверг наличие американского паспорта.

"Да, у меня одно гражданство, и оно – российское", – подытожил артист.

Ранее сообщалось, что исполнитель хита "Дельтаплан" вернулся в Россию в феврале, накануне своего юбилея. Праздник, по слухам, он отметил в узкум кругу.