Продюсер Бабичев объяснил разницу между Леонтьевым и Орбакайте

Артисту припомнили прошлые заслуги

Вернувшемуся на Родину Валерию Леонтьеву не грозит судьба Кристины Орбакайте, которая несколько месяцев назад лишилась всех представлений в России. Продюсер Евгений Бабичев уверен, что певца не будут отменять в стране, учитывая его политическое молчание.

Он напомнил, что в судьбе Орбакайте огромное значение сыграли ее близкие родственники. Общественники, требующие расправы над артисткой, вспоминали о ней только после каких-то публичных заявлений Пугачевой, указал Бабичев. В противном случае никто бы даже не подумал отменять знаменитость по политическим причинам.

Леонтьев, по словам продюсера, за последние два года не произнес ни одного плохого слова в адрес России и ее граждан. При этом его творческая карьера является образцовой – например, певец выступал перед российскими солдатами в Афганистане.

Бабичев не понимает, почему Леонтьева сейчас считают виноватым перед россиянами. Недвижимостью в США он владеет давно, причем заработал на нее он честным трудом. Информацию о своем доме артист тоже ни от кого не скрывал. А то, что знаменитость не делал никаких резких заявлений в адрес России – "дорогого стоит", указал продюсер.

"Ему хватило ума не увязываться за политическими мародерами. При этом он звезда, равнозначная Пугачевой. И важно было, что он не начал в нашу страну кидать грязью", – подытожил он.

Ранее Леонтьев рассказал правду о своем гражданстве.