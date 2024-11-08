Рэпер Гуф перегрыз провода и устроил дебош в клинике

Перегрыз провода: рэпер Гуф устроил дебош в клинике
Алексей Долматов (Гуф). Кадр: YouTube.com
Знаменитость страдает от наркотической ломки

Алексей Долматов продолжает проходить лечение в наркоклинике. Артиста держат в палате с решетками на окнах, на нем надет электронный браслет для отслеживания геолокации. По словам источников, периодически он страдает от приступов и галлюцинаций.

Не так давно Гуф устроил в рехабе дебош. Он, будучи запертым в палате, перегрыз провода от электронного браслета и положил его на стол. Вместе с этим знаменитость разрисовал стены угрозами все уничтожить и нецензурными ругательствами. Сообщается, что приступ произошел с ним из-за отказа от запрещенных веществ.

Спустя несколько дней Долматов пришел в себя. Рэпер извинился перед сотрудниками за свое поведение и крики во время ломки. Также он отдельно попросил прощения за то, что постоянно нажимал тревожную кнопку и вызывал медсестер.

Во время лечения артист регулярно страдает от психоза – ему кажется, что его все же посадили в тюрьму, а не клинику. Некоторое время назад он даже предпринимал попытку устроить побег, но безуспешно. 

Сейчас Гуф находится в полной изоляции. У него забрали мобильный телефон и не пускают близких для посещения. Как долго он будет находиться на лечении – неизвестно. СМИ указывают, что в рехабе он проходит процедуры по бартеру, поэтому за услуги ничего не платит.

Источник: Mash
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