Устроившего дебош рэпера Гуфа кладут в лечебницу

Так артист хочет избежать уголовного наказания за проступок

После инцидента в подмосковной бане рэперу Гуфу грозит до восьми лет лишения свободы. Он подрался с сотрудником Росгвардии, но так как мужчина был не при исполнении, обвинение по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" ему предъявлять не будут. Тем не менее, за побои, кражу мобильного телефона пострадавшего и хранение наркотиков ему могут назначить реальный срок.

При этом Алексей Долматов (настоящее имя артиста) уже придумал, как сможет частично избежать наказания. По данным Mash, он лег в рехаб в Наро-Фоминске. Если рэпер пробудет там три месяца, то наказания за появление пьяным в публичном месте не понесет, поскольку истечет срок давности. Дополнительно ему не смогут назначить арест в качестве меры пресечения по другим статьям.

Известно, что конфликт у Гуфа произошел с братом управляющей банным комплексом. Информация о причинах конфликта разнится. Пострадавший уверяет, что знаменитость приставал к его сестре. Адвокаты защиты это опровергают – по их версии, Алексей вышел из себя, поскольку сотрудники начали снимать его на телефон во время отдыха.

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