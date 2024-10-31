Гуф попытался сбежать из рехаба из-за синдрома отмены

Гуф решился на побег из рехаба из-за ломки
Гуф. Кадр: соцсети
Жизнь артиста снова пошла под откос

Популярный российский рэп-исполнитель Алексей Долматов, известный под сценическим именем Гуф, потребовал немедленно забрать его из специализированной клиники, жалуясь на сильную ломку. Более того, он даже решился на побег. По крайней мере, такая информация распространяется по социальным сетям.

Артист оказался в реабилитационном центре после инцидента в бане, где он устроил дебош, что и привело к его принудительному помещению в лечебное учреждение.

По информации от источников в клинике, музыкант проявлял агрессию и тревожное поведение, несколько раз нажимал кнопку экстренной тревоги, а также предпринимал попытки побега. Такое поведение знаменитости вызвано сильными страданиями из-за синдрома отмены, который может сопровождаться припадками и психологической нестабильностью.

Несмотря на острый кризис, сотрудникам клиники удалось успокоить звезду и стабилизировать его состояние. Пока что точных данных о дальнейших планах лечения нет, однако обычно врачи подчеркивают, что такая реакция – типичный симптом для пациентов, проходящих через абстинентный синдром, важно поддерживать курс реабилитации для полного восстановления.

Источник: Telegram-канал Mash • Требует проверки

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