Актер Борис Галкин раскрыл размер своей пенсии

Благодаря званию у него есть солидная надбавка

Заслуженный артист РФ Борис Галкин утверждает, что его пенсия составляет 50 тысяч рублей. Столько он в сумме получает от государства и мэра Москвы в качестве доплаты за звание.

По его словам, официальный размер выплаты – 20 тысяч рублей.

"Это, конечно, жалкие деньги", – говорит артист.

Галкин рассказал, что столько же получает и Александр Панкратов-Черный. В их ремесле подобные выплаты от государства встречаются часто, и их он называет достаточно скромными. Некоторые артисты и вовсе получают меньшие суммы. Актер говорит, что если учитывать количество картин, в которых снялся его друг, то государство должно выплачивать ему хотя бы 50 тысяч рублей без доплат мэра.

Знаменитость отметил, что прибавка является серьезным подспорьем для пенсионеров. Ему жаль, что региональные артисты со званием ее лишены.