Daily Mail: Лиам Пейн лишился контракта из-за травли в интернете

В последние дни знаменитость переживал непростые времена

Звезда группы One Direction Лиам Пейн скончался в Буэнос-Айресе на прошлой неделе. До сих пор неясно, было ли это несчастным случаем или самоубийством. На месте правоохранители нашли следы алкоголя, наркотических веществ и погрома, а знакомые рассказали, что в жизни артиста был тяжелый период.

Одни утверждали, что Пейн мог решиться на ужасный поступок из-за измены своей девушки. Вскоре это опровергли. Потом стало известно, что он преследовал свою прошлую возлюбенную, которой даже пришлось обратиться в полицию за помощью. Однако это были не единственные инциденты, которые стали предвестником большой беды.

Незадолго до кончины певец узнал, что звукозаписывающая компания Universal решила рассторгнуть с ним контракт прямо посреди работы над его новым сольным альбомом. Источники рассказали подробности инцидента, который мог стать причиной гибели Лиама.

"Лиам хотел создавать музыку, которая ему нравилась, но его лейбл считал, что она не привлечет поклонников One Direction, поэтому возникли разногласия по поводу того, как следует продвигать его бренд", – говорят они.

Дополнительно компании пришлось пересмотреть свои бюджеты, сократив некоторые расходы. И Пейна уволили – в том числе из-за мемов с его участием в интернете.

В последнее время публика обращала внимание, что знаменитость выглядит странно. Люди шутили над его лицом и поведением в кадре. Возможно, к тому моменту Лиам снова увлекся запрещенными препаратами. При этом на видео, опубликованных незадолго до его смерти, артист находился в хорошем настроении, и ничего не предвещало беды, сообщает женский журнал "Клео.ру".

Знакомые говорят, что несмотря на всю внешнюю безмятежность, Пейна очень тяготило, что он оказался самым неуспешным из бывших участников One Direction.