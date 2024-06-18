Татьяна Лазарева* оправдалась за фразу о радости из-за обстрелов России

Артистку объявили в розыск

Популярная юмористка Татьяна Лазарева* оказалась в числе знаменитостей, которые после известных событий зимы 2022 года решили попытать счастье за границей. По какой-то причине женщина-комик решила, что оттуда может безнаказанно говорить все, что угодно. Это оказалось не так, недавно на Лазареву* завели уголовное дело. Теперь артистка пытается объясниться за свои русофобские заявления.



Одним из наиболее резонансных высказываний Лазаревой* были слова о том, что она испытывает радость, когда слышит новости об атаках дронами по российским землям. Разумеется, такие высказывания артистки вызвали шквал критики. После того, как стало известно о возбуждении уголовного дела и объявлении в розыск, Татьяна выдумала странное объяснение своим нашумевшим словам.

По старой традиции, артистка, в первую очередь, объявила, что ее слова неправильно поняли, а журналисты вырвали фразу из контекста. Татьяна сообщила, что сопереживает всем людям, которые попадают под атаки. А вот радость Татьяна испытывает от того, что, по ее мнению, массированные нападения на российские регионы заставят жителей нашей страны перестать поддерживать решения Кремля.

*признана иностранным агентом на территории Российской Федерации