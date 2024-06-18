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Популярная юмористка Татьяна Лазарева* оказалась в числе знаменитостей, которые после известных событий зимы 2022 года решили попытать счастье за границей. По какой-то причине женщина-комик решила, что оттуда может безнаказанно говорить все, что угодно. Это оказалось не так, недавно на Лазареву* завели уголовное дело. Теперь артистка пытается объясниться за свои русофобские заявления.
Одним из наиболее резонансных высказываний Лазаревой* были слова о том, что она испытывает радость, когда слышит новости об атаках дронами по российским землям. Разумеется, такие высказывания артистки вызвали шквал критики. После того, как стало известно о возбуждении уголовного дела и объявлении в розыск, Татьяна выдумала странное объяснение своим нашумевшим словам.
По старой традиции, артистка, в первую очередь, объявила, что ее слова неправильно поняли, а журналисты вырвали фразу из контекста. Татьяна сообщила, что сопереживает всем людям, которые попадают под атаки. А вот радость Татьяна испытывает от того, что, по ее мнению, массированные нападения на российские регионы заставят жителей нашей страны перестать поддерживать решения Кремля.
Для обеих сторон сотрудничество является крайне выгодным
Многие жители страны были разочарованы беспроблемным отъездом политика