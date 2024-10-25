Жена Эрнста публично оголилась и показала лишнее – горячее фото

Жена Эрнста публично оголилась и показала лишнее – горячее фото
Константин Эрнст. Фото: Kremlin.ru /wikimedia.org
Звезда абсолютно не смущается

Софья Эрнст, супруга известного медиаменеджера Константина Эрнста, вызвала активное обсуждение в социальных сетях, опубликовав откровенное видео в купальнике. 36-летняя актриса выбрала для отдыха лиловое мини-бикини, которое подчеркнуло ее фигуру, но все же продемонстрировало взору окружающих "лишнее".

Вместо привычной для многих звезд позы с акцентом на идеальные формы, Софья спокойно продемонстрировала естественные складки на животе, ничуть не скрывая их. Этот честный подход понравился поклонникам, которые отметили ее смелость и уверенность.

Фото: соцсети

На видео Софья была без макияжа, с небрежно собранными в пучок волосами и очками с розовыми стеклами, что добавляло ее образу легкость и естественность. В ролике она расслабленно сидела на пляже и наслаждалась кусочками питайи. Красотка явно уверена в своей неотразимости и абсолютно не стесняется показывать публике естественный животик.

Поклонники оценили открытость знаменитости, отметив, что в эпоху идеализированных снимков такие естественные кадры вдохновляют и показывают, что красота может быть в простоте.

К слову, ранее фурор в социальных сетях произвел откровенный кадр звезды сериала "Воронины".

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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