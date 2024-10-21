Продюсер Витаса заявил об отсталости российского шоу-бизнеса

Продюсер Витаса заявил об отсталости российского шоу-бизнеса
Фото: пресс-служба
Сергей Пудовкин рассказал о состоянии музыкальной индустрии в нашей стране

Начался старт голосования за претендентов на получение Российской национальной музыкальной премии "Виктория". Торжественная церемония состоится 1 марта в концертном зале Live Арена. А сейчас деятели российского шоу-бизнеса собрались на торжественный гала-ужин по случаю начала приема голосов. Среди гостей был и известный продюсер Сергей Пудовкин.

Среди тех, с кем работал или работает этот продюсер,Тамара Гвердцители, Лариса Долина, Анастасия Макеева. Но единственным артистом мирового уровня в России Пудовкин считает Витаса. 

"Есть классические русские музыканты, популярные на западе, а среди шоу-бизнеса – только Витас", – убежден Пудовкин. Скорее всего, речь идет про популярность музыканта в Китае.

По мнению продюсера, наша музыкальная индустрия вообще сильно отстает от общемировых тенденций. "Это все равно, что сравнивать нашу родную Lada Kalina и иностранный Porsche Cayenne, – полагает он. – Сравнивать технологичность нашего и американского шоу-бизнеса совершенно бессмысленно!"

Что же касается будущего музыкальной индустрии, то Пудовкин говорит философски: "Какая у нас будет жизнь, такая будет и музыка, я не разделяю музыку и общество".

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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