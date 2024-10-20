Киркоров опроверг заявление хирурга о появлении мышц на руках благодаря пластике

Артист озвучил свою версию

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров прокомментировал слова пластического хирурга Тимура Хайдарова, который ранее заявил, что именно он ответственен за физическую трансформацию певца, включая его накаченные руки. Исполнитель решил объясниться по поводу странным образом внезапно появившихся мышцах на его руках.



Артист признал помощь эксперта по красоте, но подчеркнул, что не может полностью согласиться с его мнением. Знаменитость особо отметил, что результатом его нынешней физической формы стали годы занятий спортом и упорных тренировок.

Певец рассказал, что медик действительно помог ему избавиться от лишнего, однако дальнейшие изменения – это личные достижения, на которые он потратил немало времени и сил в тренажерном зале. Звездный артист подчеркнул, что для поддержания формы он регулярно занимается физической активностью и заботится о своем здоровье.

Таким образом, артист решил напомнить, что никакие хирургические процедуры не могут заменить систематические тренировки и заботу о своем теле, и все его результаты – это комбинация профессиональной помощи и личных усилий.