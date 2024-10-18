Варнава взяла на работу в кабаре-шоу трех украинских хореографов

Воюющий за ВСУ друг: Варнава дала работу трем украинцам
Екатерина Варнава. Фото: соцсети
К позиции юмористки есть вопросы

Популярная актриса юмористического жанра Екатерина Варнава давно большую часть времени проводит за границей, сейчас красотка находится на Кипре, где организовала кабаре-шоу, для которого привлекла к работе троих украинских хореографов. Разумеется, этот любопытный факт не мог не заинтересовать общественность. Тем более, что у одного из новых работников звезды есть тесные связи с украинскими военными.

Для постановки танцев и подготовки выступлений российская знаменитость наняла Дмитрия Жука, Константина Коваля и Юрия Гурича. Эти известные в танцевальной индустрии хореографы активно участвуют в проекте юмористки.

Что касается Жука, он ранее участвовал в популярном российском шоу "Танцы со звездами". Гурич же долгое время работал с артисткой Светланой Лободой. Однако, помимо профессиональных заслуг, украинец также известен тем, что у него есть друг, сражающийся на стороне армии Украины с самого начала конфликтной ситуации. Более того, брат хореографа погиб на фронте.

Такие обстоятельства привлекают внимание к проекту Варнавы, которая воздерживается от громких политических заявлений, однако у поклонников есть немало вопросов к ее позиции.

К слову, ранее Варнава поразила публику откровенной фотографией с задранными ногами.

Источник: Telegram-канал "Хуже и не скажешь" • Требует проверки
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