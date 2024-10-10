Прилучный рассказал свою версию скандала с Муцениеце из-за сына

Прилучный раскрыл свою версию скандала с Муцениеце из-за сына
Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: АГН "Москва"
Он утверждает, что именно поведение Агаты привело к большим проблемам

Бывшая супруга обвинила Павла Прилучного в нечестной игре – якобы он хочет забрать у нее детей и настраивает наследников против матери. Однако актер утверждает – все совсем не так, как об этом говорит Агата Муцениеце.

Артист уверяет, что обратился в суд с требованием изменить место жительства сына, поскольку Тимофей и раньше больше хотел быть с ним. До разбирательств из-за алиментов мальчик фактически жил с Прилучным, и Муцениеце против не была, но оформлять все юридически отказалась.

По его словам, после подачи иска в суд Агата ничего не объяснила сыну – для него это стало большим и неприятным сюрпризом. Затем актриса начала препятствовать общению Павла с Тимофеем, и договориться у сторон так и не вышло.

"Я был бы счастлив оставить с собой и Мию, но она, напротив, хочет жить с мамой, это сугубо ее желание, которое я уважаю и не пытаюсь как-то на него повлиять", – говорит Прилучный.

Актер утверждает, что никогда не жалел денег на собственных детей. Но участие в их развитии он принимает не только с помощью алиментов, но также и совместного досуга, отдыха, спортивных занятий.

Ранее Муцениеце заявила, что бывший супруг настроил их сына против нее – и именно поэтому мальчик отказывается видеться с сестрой и матерью, предпочитая проводить свободное время вместе с отцом и его новой семьей.

Источник: 7 дней
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