Прилучный рассказал свою версию скандала с Муцениеце из-за сына

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Бывшая супруга обвинила Павла Прилучного в нечестной игре – якобы он хочет забрать у нее детей и настраивает наследников против матери. Однако актер утверждает – все совсем не так, как об этом говорит Агата Муцениеце.
Артист уверяет, что обратился в суд с требованием изменить место жительства сына, поскольку Тимофей и раньше больше хотел быть с ним. До разбирательств из-за алиментов мальчик фактически жил с Прилучным, и Муцениеце против не была, но оформлять все юридически отказалась.
По его словам, после подачи иска в суд Агата ничего не объяснила сыну – для него это стало большим и неприятным сюрпризом. Затем актриса начала препятствовать общению Павла с Тимофеем, и договориться у сторон так и не вышло.
"Я был бы счастлив оставить с собой и Мию, но она, напротив, хочет жить с мамой, это сугубо ее желание, которое я уважаю и не пытаюсь как-то на него повлиять", – говорит Прилучный.
Актер утверждает, что никогда не жалел денег на собственных детей. Но участие в их развитии он принимает не только с помощью алиментов, но также и совместного досуга, отдыха, спортивных занятий.
Ранее Муцениеце заявила, что бывший супруг настроил их сына против нее – и именно поэтому мальчик отказывается видеться с сестрой и матерью, предпочитая проводить свободное время вместе с отцом и его новой семьей.
Российские военные продолжают зачищать местность от противника