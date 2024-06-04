Виторган обвинил Газманова в плагиате из-за песни "Русский мир"

Он считает, что артист воспринимает страну как кормушку

Актер Максим Виторган резко высказался в адрес певца Олега Газманова. Поводом для этого стала новая песня, которую выпустил артист.

Еще два месяца назад супруга Газманова рассказывала, что знаменитость проводит много времени в звукозаписывающей студии и совершенно не обращает внимание на свое здоровье. По ее словам, муж придумал новый хит, который хотел довести до идеала. Музыкант восемь раз переписывал текст и два раза менял аранжировку.

В итоге в конце мая он наконец презентовал свое творение публике. Песня под названием "Русский мир" была посвящена патриотичной теме общности представителей разных народностей в России. Однако Виторган увидел в ней намеки на хит группы "Муммий Тролль" "Владивосток 2000", обвинив артиста в плагиате. Он полагает, что деньги на запись песни Газманов получил из госбюджета страны.

"Страну как кормушку воспринимают те, кто уехали, ага. А которые остались – они не такие. А логикой мы борщ перемешиваем. Лучше половника", – написал он в соцсетях.

Ранее стало известно, что Максима Виторгана отказались снимать в новой экранизации "Мастера и Маргариты" из-за его политической позиции.