Правительство Нидерландов ответило на критику выступления Урганта и Познера

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В мае Владимир Познер и Иван Ургант стали фигурантами громкого скандала из-за своего выступления с творческим вечером в Амстердаме. Ведущие решили поговорить с русскоязычной публикой о своих путешествиях, но столкнулись с резкой критикой со стороны местных депутатов. Как оказалось, те были недовольны биографией российских знаменитостей, которые работали на одном из главных федеральных каналов России.
Законодатели заявили, что у Урганта и Познера "ярко выраженная пророссийская позиция", и в Нидерланды они приехали, чтобы распространять дезинформацию. Владимир Владимирович, комментируя скандал, говорил, что его представления с Иваном за границей проходят с аншлагом, а по поводу общественных возмущений он ничего не слышал.
Спустя пару месяцев отреагировать на шумиху наконец решилось правительство Нидерландов. После обращения депутатов они заявили, что подробно изучили биографию российских ведущих и не нашли оснований запрещать их мероприятие.
"В демократическом государстве, основанном на верховенстве закона, свобода выражения мнений является важным преимуществом и должна иметь большое значение наряду с защитой демократического государства", – сказано в ответе кабмина.
Также там отметили, что нужно проводить границу между мероприятиями, направленными на дезинформацию, и просто выступлениями на русском языке. Ответ подписали лично министр культуры, образования и науки страны Эппо Брюинс и глава МИД Каспар Вельдкамп.
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