Иван Ургант выступит на фестивале в Санкт-Петербурге под псевдонимом

Опальный Ургант нашел способ пробраться на фестиваль и выступить на сцене
Иван Ургант. Фото: Феликс Грозданов/"Дни.ру"
Телеведущего давно не видно

Один из самых популярных в нашей стране телеведущих Иван Ургант попал в опалу после того, как неоднозначно повел себя на фоне известных событий зимы 2022 года. В итоге авторскую передачу знаменитости сняли с эфира, он полностью пропал с ТВ и практически не появлялся на концертах. Однако Ургант не отчаивается. Так, стало известно, что он нашел ловкий способ пробраться на фестиваль в Санкт-Петербурге и выступить.

В Северной столицей пройдет масштабный фестиваль "Антон тут рядом". В частности, в афише мероприятия заявлено появление Ивана Урганта, однако скандально известную персону решили не упоминать. Телеведущий будет выступать под выдуманным именем Гриша Ургант. Артист появится перед публикой 21 августа на сцене пространства "Севкабель порт".

"Певец, о котором мало что известно, но которого знает абсолютно каждый", – так представили телеведущего организаторы шоу.

Стоит отметить, что юморист также отлично поет. В Культурной столице он выступит с музыкальным номером. Впрочем, это не первый случай, когда телеведущий пытается пробраться на сцену под псевдонимом. До этого несколько таких поползновений были пресечены – концерты отменяли без объяснения причин.

К слову, ранее скандал с Иваном Ургантом в Европе получил продолжение.

Источник: Афиша фестиваля "Антон тут рядом" ✓ Надежный источник
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