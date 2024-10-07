Загитову лишили должности ведущей телешоу "Ледниковый период"

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Знаменитую российскую фигуристку Алину Загитову убрали с должности ведущей популярного телешоу "Ледниковый период" на Первом канале. Вместо нее в новом сезоне программу будет вести другая известная спортсменка – Евгения Медведева. Ее соведущим станет олимпийский чемпион Алексей Ягудин, который уже имеет опыт работы на этом проекте. Таким образом, Медведева заменит свою давнюю соперницу в области танцев на льду и теперь попробует себя в роли телеведущей.
Загитова занимала пост ведущей проекта целых три года, с 2020. С самого начала ее появления на экране у зрителей возникло неоднозначное впечатление. Многие критиковали фигуристку за недостаток опыта и неуверенность в кадре. Часть аудитории также высказывала недовольство по поводу ее косноязычия и отсутствия навыков ведения прямого эфира. Несмотря на негативные отзывы, девушка продолжала работать над собой и оставалась лицом проекта на протяжении нескольких лет.
Смена ведущей может стать шагом к обновлению программы и привлечению новой аудитории. Евгения Медведева, обладающая харизмой и большим опытом публичных выступлений, имеет все шансы удачно вписаться в формат шоу и получить признание зрителей. Поклонникам фигурного катания теперь предстоит увидеть, как изменится проект с новой ведущей в новом сезоне.
К слову, ранее дерзкая просьба Загитовой к правительству возмутила Губерниева.
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