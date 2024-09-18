Губерниева возмутила просьба Загитовой о гранте в 75 млн рублей

Он считает, что лучше бы она привлекла спонсоров

Фигуристка Алина Загитова подала заявку на государственный грант для создания собственного ледового шоу "Алые паруса" в Санкт-Петербурге. Всего она просит покрыть 100% затрат на подготовку мероприятия, что составляет 74,8 млн рублей.

Загитова в своем обращении в Президентский фонд объяснила, что хочет заняться формированием интереса к произведениям российской культуры, и ее будущая постановка в этом очень поможет. Однако комментатора Дмитрия Губерниева возмутило, что спортсменка хочет получить такую внушительную сумму от государства.

По его мнению, для Алины это количество денег будет слишком жирным бонусом. Он утверждает, что фигуристка лучше бы задумалась о привлечении спонсоров, чем о просьбах грантов у российских властей. Комментатор не понимает, почему все должны скинуться на ее инициативу.

Губерниев отметил, что государственная поддержка имеет важное значение, но ей не должны покрывать все проекты.

"Дадут ли ей денег в итоге? Вопрос не ко мне, но жирная фига могла бы стать ответом", – подытожил он.

Ранее Губерниев прокомментировал заплыв олимпийцев в Сене на фоне жалоб о грязной воде.