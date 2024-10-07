Скабеева сообщила, что "60 минут" не покажут по "России 1"

Скабееву внезапно убрали из эфира "России 1": что произошло
Ольга Скабеева. Кадр "60 минут", Россия 1
Передача журналистки столкнулась с неожиданными трудностями

Журналистка Ольга Скабеева сообщила в соцсетях, что обеденный выпуск передачи "60 минут" не будут показывать по телеканалу "Россия 1", как это было указано в программе передач. Шоу убрали из эфира на фоне хакерской атаки, которой подверглась вся редакция ВГТРК в понедельник, 7 октября.

"Выходим сейчас в прямом эфире и на "России 24"! Включайте! Проведем ближайшие два часа вместе", – написала она в Telegram.

Ранее стало известно, что группировка хакеров, которая связывает себя с Украиной, устроила атаку на телеканал "Россия 1". СМИ сообщают, что злоумышленники стерли практически все файлы, которые находились во внутренних базах.

Источники говорят, что вся редакция канала начала работать на износ буквально с 6 утра. С 11 часов по МСК они вышли в прямой эфир, показав старые сюжеты и присланные материалы от зарубежных корреспондентов. Остальное время перекрывали прямыми включениями. Зрители жаловались, что были проблемы и со звуком – рассинхрон и эхо у ведущего.

Помимо прочего, перестали работать онлайн-вещание, внутренние сервисы и телефония. Проблемы коснулись также "России 24", "Культуры", "Вести FM". Ожидается, что восстановление нормальной работы может занять несколько дней.

Источник: Telegram

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