Актер Василий Ливанов госпитализирован в Москве

Поклонники сильно обеспокоены

Легендарный советский артист Василий Ливанов, прославившийся ролью Шерлока Холмса в культовом многосерийном фильме, был экстренно госпитализирован в Москве. Известно, что в конце выходных 89-летний артист почувствовал резкое ухудшение самочувствия и пожаловался на сильную головную боль. Родственники незамедлительно вызвали медиков, и звезду доставили в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. У любимца публики подозревают инсульт, утверждает Telegram-канал Shot.



Сейчас состояние актера оценивается как стабильное. В больнице он проходит комплексное обследование, чтобы уточнить диагноз и определить дальнейшую тактику лечения. На данный момент все необходимые меры приняты, и врачи делают все возможное для дальнейшей стабилизации его состояния.

Василий Ливанов – народный артист РСФСР, которого многие зрители знают и любят за блестящее исполнение роли великого сыщика Шерлока Холмса в экранизации режиссера Игоря Масленникова. Эта роль принесла ему не только всенародную славу, но и международное признание. В 2006 году Ливанов был удостоен ордена Британской империи за выдающиеся заслуги в искусстве и укрепление культурных связей между Россией и Великобританией.

Поклонники артиста, узнав о его госпитализации, выразили обеспокоенность и пожелали Василию Борисовичу скорейшего выздоровления. Многие отмечают, что Ливанов остается символом советского и российского кинематографа, а его вклад в культуру невозможно переоценить.

К слову, ранее стало известно о смерти популярного российского артиста Романа Мадянова.