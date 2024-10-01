Актер Василий Ливанов госпитализирован в Москве

Экстренно госпитализировали: что случилось с 89-летним "Шерлоком" Ливановым
Василий Ливанов. Кадр: YouTube
Поклонники сильно обеспокоены

Легендарный советский артист Василий Ливанов, прославившийся ролью Шерлока Холмса в культовом многосерийном фильме, был экстренно госпитализирован в Москве. Известно, что в конце выходных 89-летний артист почувствовал резкое ухудшение самочувствия и пожаловался на сильную головную боль. Родственники незамедлительно вызвали медиков, и звезду доставили в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. У любимца публики подозревают инсульт, утверждает Telegram-канал Shot.

Сейчас состояние актера оценивается как стабильное. В больнице он проходит комплексное обследование, чтобы уточнить диагноз и определить дальнейшую тактику лечения. На данный момент все необходимые меры приняты, и врачи делают все возможное для дальнейшей стабилизации его состояния.

Василий Ливанов – народный артист РСФСР, которого многие зрители знают и любят за блестящее исполнение роли великого сыщика Шерлока Холмса в экранизации режиссера Игоря Масленникова. Эта роль принесла ему не только всенародную славу, но и международное признание. В 2006 году Ливанов был удостоен ордена Британской империи за выдающиеся заслуги в искусстве и укрепление культурных связей между Россией и Великобританией.

Поклонники артиста, узнав о его госпитализации, выразили обеспокоенность и пожелали Василию Борисовичу скорейшего выздоровления. Многие отмечают, что Ливанов остается символом советского и российского кинематографа, а его вклад в культуру невозможно переоценить.

К слову, ранее стало известно о смерти популярного российского артиста Романа Мадянова.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
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