Певицу Клаву Коку экстренно забрали в больницу

Известную певицу экстренно забрали в больницу
Клава Кока. Фото: соцсети
У девушки серьезные проблемы со здоровьем

Знаменитая российская исполнительница Клава Кока оказалась на больничной койке сразу после возвращения из отпуска. Артистка поделилась подробностями своего состояния в социальных сетях, рассказав, что ей стало настолько плохо, что она не смогла выступить на запланированном мероприятии.

Клава призналась, что едва добралась до Москвы, так как ее самочувствие было ужасным. В результате певицу срочно доставили в больницу для обследования и оказания медицинской помощи.

Поклонники выразили обеспокоенность и пожелали ей скорейшего выздоровления. Клава поблагодарила всех за поддержку и заверила, что врачи делают все возможное, чтобы она смогла восстановиться в кратчайшие сроки. Девушка показала, как лежит под капельницами и пообещала в ближайшее время вернуться в форму.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

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