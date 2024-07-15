Публика осталась недовольна выступлением Лолиты с Инстасамкой

Концерт опальной Лолиты закончился громким скандалом: "Дно пробито"
Лолита Милявская. Фото: Феликс Грозданов/"Дни.ру"
Певица пытается вернуться в звездный строй

Последствия скандальной "голой вечеринки" гостям мероприятия пришлось расхлебывать несколько месяцев. Сильно досталось любительнице эпатажа Лолите Милявской. На достаточно продолжительное время певицу буквально отменили, лишив концертной деятельности. Впрочем, постепенно все устаканилось, и звезда снова выступает. Однако недавний ее выход обернулся громким скандалом.

Лолиту пустили на площадку крупнейшего фестиваля VK Fest. Там артистка решила оригинальным образом подчеркнуть свою актуальность и близость к молодежи. Певица выступила с юной артисткой Дарьей Зотеевой, известной широкой публике под псевдонимом Инстасамка.

Звезды исполнили композицию "На Титанике", однако многие слушатели оказались недовольны. В итоге выход Лолиты на крупный концерт закончился громким скандалом. Людей возмутило качество выступления Инстасамки.

На фестивале пришлось петь вживую, многие зрители сошлись во мнении, что у молодой певицы недостаточно вокальных данных для такого рода выступлений. В итоге недовольные обрушились с критикой на Лолиту, которая с невозмутимым видом продолжает продвигать свою юную коллегу.

"Это же ужас ужасный. Не уговаривайте нас ее любить (безвкусица), аж уши режет", "Лолита, дно давно пробито, не усугубляйте такими публикациями еще хорошую память о вас", "Деградация эстрады продолжается! Лолита, вам не противно?", – приводит слова разъяренных слушателей женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее Лолита Милявская неожиданно попросила помощи у россиян.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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