Катя Лель рассказала о запрете инопланетян заниматься сексом

Катя Лель сделала шокирующее признание об инопланетянах и сексе
Катя Лель. Фото: Mikhail Popov /wikimedia.org
Певица продолжает удивлять публику

Знаменитая российская исполнительница Катя Лель сделала очередное неожиданное заявление о "зеленых человечках". На этот раз откровения звезды были связаны с ее сексуальной активностью.

Так, знаменитость объявила, что представители инопланетных цивилизаций наложили запрет на ее интимную жизнь. По словам артистки, инопланетяне жаждут, чтобы она сберегла свою энергию для подготовки к юбилейному концерту, который пройдет в честь ее полувекового юбилея.

"Знаете, почему? Аккумулируют во мне энергию. Для того чтобы я не растрачивала ее на любовь", – поделилась сокровенным знаменитость.

Стоит отметить, что артистка уже неоднократно делилась подробностями своих так называемых "контактов" с внеземными существами и утверждала, что общается с ними с детства.

Юбилейный концерт Лель станет важным событием в ее карьере, и певица уверена, что сможет удивить поклонников благодаря своему особому состоянию и поддержке "высших сил".

К слову, ранее Катя Лель неожиданно набросилась на Отара Кушанашвили.

Источник: YouTube-шоу "Внутренний голос" ✓ Надежный источник
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