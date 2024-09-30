Катя Лель рассказала о запрете инопланетян заниматься сексом

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Знаменитая российская исполнительница Катя Лель сделала очередное неожиданное заявление о "зеленых человечках". На этот раз откровения звезды были связаны с ее сексуальной активностью.
Так, знаменитость объявила, что представители инопланетных цивилизаций наложили запрет на ее интимную жизнь. По словам артистки, инопланетяне жаждут, чтобы она сберегла свою энергию для подготовки к юбилейному концерту, который пройдет в честь ее полувекового юбилея.
"Знаете, почему? Аккумулируют во мне энергию. Для того чтобы я не растрачивала ее на любовь", – поделилась сокровенным знаменитость.
Стоит отметить, что артистка уже неоднократно делилась подробностями своих так называемых "контактов" с внеземными существами и утверждала, что общается с ними с детства.
Юбилейный концерт Лель станет важным событием в ее карьере, и певица уверена, что сможет удивить поклонников благодаря своему особому состоянию и поддержке "высших сил".
К слову, ранее Катя Лель неожиданно набросилась на Отара Кушанашвили.
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