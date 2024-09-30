Алексей Учитель рассказал о звездном будущем своих дочек от Пересильд

Режиссер верит в талантливых наследниц

Известный культурный деятель Алексей Учитель поделился мыслями о будущем в кинематографе своих наследниц от актрисы Юлии Пересильд. После выхода нашумевшего сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" 15-летняя Анна Пересильд обрела широкую популярность и мгновенно оказалась в центре внимания кинематографического сообщества. Теперь юной актрисе поступает огромное количество предложений от режиссеров и продюсеров. Однако отец Анны считает, что популярность не должна затмевать главное – самосовершенствование и любовь к искусству.



Звездный родитель рассказал, что обе его дочери растут творческими, но уже сейчас проявляют свои уникальные черты и разные взгляды на профессию. По словам режиссера, старшая Анна уже давно определилась с выбором профессии и уверенно идет к своей цели стать актрисой. Несмотря на юный возраст, она демонстрирует профессионализм и глубокую заинтересованность в каждом проекте, что позволяет ей органично вливаться в новые роли и получать похвалу от коллег.

Младшая дочь, 11-летняя Маша, хотя тоже уже получает предложения на съемки, подходит к этому вопросу с иным отношением. По словам Алексея, несмотря на интерес к кино, девочка не спешит кидаться на первые попавшиеся роли. Маша выбирает проекты тщательно и вдумчиво, не боясь отказываться, если ей что-то не нравится. Режиссер поделился, что зачастую юная наследница отклоняет предложения из-за того, что ей не импонирует режиссер или сценарий. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее стало известно, почему Алексей Учитель отказался жениться на Пересильд.