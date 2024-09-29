Чеботина попыталась оправдаться за критику певицы Адель

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Молодая российская исполнительница Люся Чеботина после широкого резонанса решила выступить с объяснением по поводу своей критики в адрес британской звезды Адель. Недавно девушка дерзко объявила, что была несколько разочарована живым выступлением мировой знаменитости.
После волны недовольства в интернет-пространстве красотка поспешила уточнить, что не считает себя более талантливой, чем Адель, и ее слова были неправильно истолкованы.
По словам певицы, она вовсе не стремилась сравнивать себя с мировой знаменитостью, а лишь хотела поддержать российских исполнителей. Девушка отметила, что ее высказывание было направлено на то, чтобы подчеркнуть важность продвижения отечественной музыки и артистов, которые, по ее мнению, заслуживают большего внимания.
Певица заверила публику, что ее слова были сказаны в контексте заботы о развитии отечественный музыкальной сцены, а не для создания конфликта или превознесения себя.
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