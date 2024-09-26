SHAMAN назвал причину развода с женой

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Певец SHAMAN подтвердил недавно появившуюся в соцсетях новость о своем предстоящем разводе и объяснил, почему его отношения с супругой подошли к концу. Артист утверждает, что решение рассторгнуть брак является обоюдным.
Ярослав говорит, что в последнее время и он, и Елена были очень заняты своей профессией.
"К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь", – рассказал он.
По словам знаменитости, их разрыв не связан с конфликтами и обидами, между ними сохраняются хорошие отношения, несмотря на предстоящий развод.
Пара была в браке с 2017 года, за это время детей у них не появилось. При этом у Ярослава есть дочь от предыдущих отношений.
Известно, что носить обручальное кольцо SHAMAN перестал еще в апреле – тогда и поползли первые слухи о проблемах в его браке. Дополнительно люди были озадачены слишком близкими отношениями артиста с Мизулиной, а также поцелуями на красной дорожке с Mia Boyka.
Сейчас Дронов переживает не самые лучшие времена не только в личной жизни, но и карьере. Многие из его российских концертов были отменены после скандалов и отказа публики покупать билеты. Сплетники полагают, что к этому может иметь отношение и его супруга, которая, по слухам, приложила много усилий для всероссийского успеха SHAMAN.
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