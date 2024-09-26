Сябитова дала совет SHAMAN, как пережить расставание

Телесваха всегда держит руку на пульсе

Знаменитая российская телеведущая Роза Сябитова не могла пройти мимо новости, которая разорвала информационное пространство – 26 сентября стало известно о расставании захватившего музыкальный Олимп певца SHAMAN (Ярослав Дронов) и его теперь уже бывшей возлюбленной Елены Мартыновой. Телесваха поделилась с артистом своими советами.



По мнению телеведущей, для полного восстановления после расставания артисту понадобится около полутора лет. Роза подчеркнула, что этот период необходим для того, чтобы любимец публики мог "прийти в себя", разобраться в своих чувствах и эмоционально восстановиться.

Размышляя о перспективах личной жизни артиста, звезда отметила, что пока рано говорить о новых отношениях. Она посоветовала певцу не торопиться с новыми романами, так как такой шаг может только усложнить процесс эмоционального восстановления. По ее мнению, только через полтора года певец сможет понять, чего он действительно хочет от жизни и новых отношений.