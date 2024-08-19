Ольга Бузова в беседе с журналистами намекнула на беременность

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Ольга Бузова в последнее время всерьез задумывается о беременности. Телеведущую вдохновил опыт подруги Маши Погребняк, которая находится в ожидании малыша после развода. И в последнее время знаменитость все чаще намекает, что тоже готова стать матерью.
Новую череду слухов о своей возможной беременности она спровоцировала во время визита в Екатеринбург. Во время общения с журналистами Бузова намекнула, что у нее внутри есть плод любви от своего нового кавалера. Однако пола ребенка она еще не знает.
"Я согласна, если будет двойня", – заявила ей корреспондент. На что Ольга лаконично отметила: "Я тоже".
До этого знаменитость публиковала фото в своих соцсетях, на которых похвасталась покупкой детского кресла в автомобиль. Она написала, что очень хочет и ждет пополнения.
При этом далеко не все поверили в заявления Бузовой о предполагаемой беременности. В соцсетях народ указал, что блогер уже не в первый раз пытается провоцировать общественность подобными заявлениями.
"Мне кажется, она шутит",
"Как она любит ловить хайп и хейт",
"Оля же 3 дня назад с бутылкой пива в соцсети видео выложила, говорит, что так проводит выходной. А тут уже беременна", – пишут люди.
Ранее Ольгу Бузову поймали на ласках с женатым артистом.
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