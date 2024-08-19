Ольга Бузова в беседе с журналистами намекнула на беременность

Певицу спровоцировала новую волну слухов

Ольга Бузова в последнее время всерьез задумывается о беременности. Телеведущую вдохновил опыт подруги Маши Погребняк, которая находится в ожидании малыша после развода. И в последнее время знаменитость все чаще намекает, что тоже готова стать матерью.

Новую череду слухов о своей возможной беременности она спровоцировала во время визита в Екатеринбург. Во время общения с журналистами Бузова намекнула, что у нее внутри есть плод любви от своего нового кавалера. Однако пола ребенка она еще не знает.

"Я согласна, если будет двойня", – заявила ей корреспондент. На что Ольга лаконично отметила: "Я тоже".

До этого знаменитость публиковала фото в своих соцсетях, на которых похвасталась покупкой детского кресла в автомобиль. Она написала, что очень хочет и ждет пополнения.

При этом далеко не все поверили в заявления Бузовой о предполагаемой беременности. В соцсетях народ указал, что блогер уже не в первый раз пытается провоцировать общественность подобными заявлениями.

"Мне кажется, она шутит",

"Как она любит ловить хайп и хейт",

"Оля же 3 дня назад с бутылкой пива в соцсети видео выложила, говорит, что так проводит выходной. А тут уже беременна", – пишут люди.

Ранее Ольгу Бузову поймали на ласках с женатым артистом.