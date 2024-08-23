Бывший Бузовой Дава решил жениться на Мари Краймбрери - СМИ

Блогер наконец-то нашел свое счастье

Слухи о романтических отношениях блогера Давы и популярной исполнительницы Мари Краймбрери наконец получили официальное подтверждение. Незадолго до дня рождения Мари, который она отметила 21 августа, на том самом заветном пальчике звезды появилось роскошное колечко с бриллиантом. Это вызвало бурю обсуждений среди поклонников пары.



По информации издания "СтарХит", блогер сделал своей 32-летней возлюбленной предложение руки и сердца. Похоже, что их отношения, о которых ранее активно судачили в звездной тусовке и прессе, вышли на новый уровень. Поклонники теперь с нетерпением ждут подробностей о предстоящей свадьбе.

История Давы и Мари стала одной из самых обсуждаемых в шоу-бизнесе. Во многом внимание к паре приковано из-за того, что до певицы блогер встречался с Ольгой Бузовой. Как известно, этот союз рушился со скандалом, девушка обвиняла парня в абьюзе.