Бывший Бузовой Дава решил жениться на Мари Краймбрери - СМИ

Бывший Бузовой решил жениться на молодой избраннице
Ольга Бузова и Дава. Фото: соцсети
Блогер наконец-то нашел свое счастье

Слухи о романтических отношениях блогера Давы и популярной исполнительницы Мари Краймбрери наконец получили официальное подтверждение. Незадолго до дня рождения Мари, который она отметила 21 августа, на том самом заветном пальчике звезды появилось роскошное колечко с бриллиантом. Это вызвало бурю обсуждений среди поклонников пары.

По информации издания "СтарХит", блогер сделал своей 32-летней возлюбленной предложение руки и сердца. Похоже, что их отношения, о которых ранее активно судачили в звездной тусовке и прессе, вышли на новый уровень. Поклонники теперь с нетерпением ждут подробностей о предстоящей свадьбе.

История Давы и Мари стала одной из самых обсуждаемых в шоу-бизнесе. Во многом внимание к паре приковано из-за того, что до певицы блогер встречался с Ольгой Бузовой. Как известно, этот союз рушился со скандалом, девушка обвиняла парня в абьюзе.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
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