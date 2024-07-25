Салтыкова рассказала, как Буланова пила в начале карьеры

"Спилась": Салтыкова выдала скандальный факт о Булановой
Ирина Салтыкова. Кадр: RUTUBE

Ирина Салтыкова рассказала о пагубном увлечении Татьяны Булановой алкоголем. По словам артистки, скандальный факт о коллеге она узнала за кулисами одного мероприятия.

Дело произошло в 1995 году, когда обе молодые певицы отправились выступать вместе. Тогда Салтыкова так переживала перед выходом на сцену, что даже захотела пригубить какого-то горячительного напитка для храбрости. За советом она обратилась к Булановой, которая заявила, что раньше без стопки другой на сцену не поднималась.

"Правда, сказала, что мама ее постоянно предупреждала, чтобы она не спилась", – вспоминает Ирина.

Также артистка раскрыла увлечение Натальи Ветлицкой запрещенными препаратами. По ее словам, с певицей они были просто знакомыми – до дружбы дело не дошло, поскольку исполнительница хита "Посмотри в глаза" постоянно распускала о ней грязные сплетни. 

Однажды на одном из мероприятий Салтыкова встречалась с Ветлицкой за кулисами – и оба раза видела, как та употребляет наркотики.

Ранее продюсер Пригожин рассказал, как несколько раз наблюдал за певицей Глюкозой на публичных событиях, когда она находилась в состоянии измененного сознания. Он уверен, что тогда, как в случае с Красноярском, дело было не в алкоголе.

Источник: RUTUBE

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