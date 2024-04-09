Ирина Салтыкова заступилась за Лолиту после "голой вечеринки"

Знаменитость решила высказаться о нашумевшем скандале

С пресловутой "голой вечеринки" блогера Анастасии Ивлеевой прошло уже несколько месяцев, однако шумиха вокруг скандального вертепа не умолкает. При этом многие участники мероприятия до сих пор расплачиваются за то, что решили потрясти звездными телесами в ночном клубе. Свои пять копеек решила вставить известная певица Ирина Салтыкова.



В первую очередь, артистка подчеркнула, что хочет поддержать в сложной ситуации свою коллегу Лолиту Милявскую. Знаменитость считает, что исполнительница хита "Пошлю его на небо" стала жертвой недоброжелателей. Певицу, как и других участников вертепа, жестко подставили его организаторы.



"Мне вообще кажется, что их всех подставили организаторы вечеринки. Зачем нужно было приглашать прессу?" – сказала Ирина.



Как известно, Лолита Милявская оказалась одной из тех, кто больше всего пострадал из-за последствий "голой вечеринки". Концерты знаменитости отменили, ее перестали звать на телевидение. Салтыкова считает, что такое жесткое наказание переходит все границы. Мол, опальные звезды уже достаточно настрадались.

Впрочем, певица также обратила внимание на провокационные костюмы, которые гости мероприятия подбирали самостоятельно. Странные наряды с явным эротическим подтекстом Салтыкова назвала "дешевой безвкусицей". Она напомнила, что в такие смелые облачения были одеты люди, которых сложно назвать заядлыми спортсменами.



"И ладно бы еще были красивые фигуры у той же самой молодежи, одежда приличная... Было бы сексуально, никто бы, наверное, не возразил. А там же вообще не было ни одного образа красивого", заметила звезда.



К слову, ранее в защиту Лолиты выступила Анита Цой.

