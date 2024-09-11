Орбакайте рассказала об отмене концертов в России

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Кристина Орбакайте в преддверии своего гастрольного тура по США и Канаде дала новое интервью, в котором затронула тему недавних отмен ее выступлений в России. Она отметила, что больше всего ей нравится давать представления в "свободных странах".
По словам дочери Пугачевой, в таких местах люди могут позволить себе все, что захотят, а также иметь собственное мнение. Поэтому они приходят на концерты для настоящего отдыха. Что касается России, то постоянно там происходит что-то плохое, но она очень благодарна своим поклонникам, которые не бросали ее в такие периоды.
"В России всегда сложные времена – всегда дефолты, всегда какие то проблемы. И мы это все вместе переживали с моей российской публикой", – говорит артистка.
Последнее российское выступление у нее состоялось в марте, и больше проехаться по стране у певицы не вышло. О причинах она говорит сдержанно – "так получилось". После этого Орбакайте решила, что встретится с поклонниками "когда-нибудь в лучшей жизни", передает женский журнал "Клео.ру".
Знаменитость высказалась и о молодых россиянах, которые уехали из страны. По ее словам, им пришлось многим пожертвовать и начинать все с нуля, вероятно, подразумевая также и своего сына Никиту. Однако она надеется, что эти люди смогут найти свое счастье.
Ранее стало известно, почему Орбакайте и Пугачева редко видятся.
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