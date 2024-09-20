Кравец рассказала о жизни Пугачевой в съемной квартире

Пугачеву вынудили скитаться по съемным квартирам
Алла Пугачева. Фото: соцсети
Судьба экс-примадонны сделала крутой поворот

Несколько лет назад знаменитая российская певица Алла Пугачева вместе с семейством сбежала за границу. В России она могла позволить себе любую роскошь, теперь же все изменилось – обстоятельства вынудили исполнительницу скитаться по съемным квартирам.

По крайней мере, известная артистка Алена Кравец заявляет, что в последние годы советская звезда с семьей может позволить себе лишь проживание на съемной жилплощади. По словам девушки, у знаменитости нет средств на покупку недвижимости, в том числе из-за финансовых трудностей, с которыми сталкивается ее муж, юморист Максим Галкин*.

Молодая певица сообщила, что звезды сумели обзавестись собственным жильем только на Кипре, а в Израиле семья жила у родственников. В остальных случаях им приходится снимать квартиры.

Причиной таких затруднений она называет снижение заработков лицедея, вызванное изменениями в его профессиональной деятельности. Как известно, после переезда за границу юморист попытался завоевать западный рынок, однако таких высот, как в родной стране, ему достичь не удалось. Так что теперь уровень жизни звезд заметно упал.

К слову, ранее стало известно, что на самом деле Галкин* творит с Пугачевой.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
По теме

Срочно запретить: в России нашли вредные сведения в школьных учебниках

Обращение уже было направлено в Минпросвещения страны

"Все секреты": объявлено о катастрофе НАТО в зоне СВО

Альянс поставил себя под удар

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей