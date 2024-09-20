Кравец рассказала о жизни Пугачевой в съемной квартире

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Несколько лет назад знаменитая российская певица Алла Пугачева вместе с семейством сбежала за границу. В России она могла позволить себе любую роскошь, теперь же все изменилось – обстоятельства вынудили исполнительницу скитаться по съемным квартирам.
По крайней мере, известная артистка Алена Кравец заявляет, что в последние годы советская звезда с семьей может позволить себе лишь проживание на съемной жилплощади. По словам девушки, у знаменитости нет средств на покупку недвижимости, в том числе из-за финансовых трудностей, с которыми сталкивается ее муж, юморист Максим Галкин*.
Молодая певица сообщила, что звезды сумели обзавестись собственным жильем только на Кипре, а в Израиле семья жила у родственников. В остальных случаях им приходится снимать квартиры.
Причиной таких затруднений она называет снижение заработков лицедея, вызванное изменениями в его профессиональной деятельности. Как известно, после переезда за границу юморист попытался завоевать западный рынок, однако таких высот, как в родной стране, ему достичь не удалось. Так что теперь уровень жизни звезд заметно упал.
К слову, ранее стало известно, что на самом деле Галкин* творит с Пугачевой.
Обращение уже было направлено в Минпросвещения страны