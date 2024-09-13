92-летнего Бедроса Киркорова выписали из больницы

Самочувствие знаменитости перепугало публику

Недавняя госпитализация знаменитого исполнителя Бедроса Киркорова сильно напугала поклонников. Теперь появились свежие новости о его самочувствии. К счастью, все закончилось благополучно, отца поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова выписали из больницы.



Знаменитый артист чувствует себя хорошо, сейчас он активно проходит реабилитационные процедуры и продолжает восстанавливаться. Артист был выписан 10 сентября, врачи прописали ему препараты для поддержания здоровья, а также дали несколько важных рекомендаций. В частности, ему посоветовали больше времени проводить на свежем воздухе и избегать стрессовых ситуаций.

Напомним, 31 августа появилась информация о том, что Бедрос Киркоров был экстренно доставлен в больницу. Причиной госпитализации стали проблемы с легкими, которые потребовали немедленного медицинского вмешательства. На фоне волнений поклонников семьи Киркоровых, состояние народного артиста России стало важной темой обсуждений в СМИ.

Сейчас Бедрос Киркоров находится дома и постепенно возвращается к привычному образу жизни, следуя рекомендациям врачей. Поклонники продолжают выражать поддержку в социальных сетях и желают ему скорейшего полного выздоровления.

К слову, ранее был раскрыт секрет странных бицепсов Филиппа Киркорова.