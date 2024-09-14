Сестру Кейт Мосс госпитализировали после передозировки "Оземпиком"

О побочках опасного средства появляется все больше информации

Младшая сестра знаменитой супермодели из Британии Кейт Мосс, Лотти Мосс, была госпитализирована из-за передозировки препаратом для диабетиков "Оземпик". 26-летняя красотка призналась, что приняла слишком большую дозу этого препарата, что привело к серьезным последствиям для ее здоровья. У девушка началось сильное обезвоживание, а также произошел припадок. Такую дорогую цену ей пришлось заплатить за стремление быть максимально худой.



Препарат вызвал резкое снижение веса модели: ее вес уменьшился с 60 до 53 килограммов за короткий период. Девушка открыто поделилась своим опытом, признав, что не осознавала всех рисков, связанных с неправильным использованием медицинских препаратов, предназначенных для других целей.

Ситуация с худеющей моделью вызвала волну обсуждений, особенно среди поклонников и медиков, которые предупреждают о рисках использования медицинских препаратов для похудения. Средство, изначально предназначенное для лечения диабета, стало популярным среди некоторых людей как средство для снижения веса, несмотря на его потенциальные побочные эффекты.