MIA BOYKA просит родителей оскорбленной девочки забрать заявление из полиции

Знаменитости может грозить реальное наказание

После череды издевательств в адрес собственной дочери, родители оскорбленной девочки подали заявление на MIA BOYKA. Их возмутили публичные высказывания артистки в адрес ребенка. Однако теперь знаменитость просит их забрать заявление.

Скандал случился после того, как потерявшуюся девочку вывели на сцену, поскольку она потерялась. Певица поинтересовалась, является ли та квадробером – это когда дети надевают маски кошки и имитируют ее поведение. Ребенок ответил утвердительно, после чего она столкнулась с неодобрительной реакцией Мии. Вскоре после общественного возмущения исполнительница продолжила высмеивать маленькую Марьяну в соцсетях.

В итоге девочка замкнулась в себе и перестала выходить на улицу, ее начали травить друзья. Из-за публичного унижения родители подали заявление на артистку. Они признались, что не видят ничего плохого в увлечении ребенка – она также занимается танцами, борьбой и музыкой.

Сейчас же MIA BOYKA просит родителей забрать заявление из полиции. Она пригласила Марьяну в гости в Москву, заявив, что покажет ей "закулисье больших артистов". Однако мама девочки не спешит соглашаться – она говорит, что у ребенка появился фан-клуб, который требует полноценных извинений, а также сейчас ее наследница сталкивается с травлей в школе.