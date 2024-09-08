Умер Александр Масляков

Смерть знаменитости потрясла общественность

Сегодня, 8 сентября, ужасная новость разорвала информационное пространство. Стало известно о смерти легендарного телеведущего Александра Маслякова. Покойная звезда несколько десятилетий вела культовую юмористическую телепередачу КВН.

"Клуб веселых и находчивых" дал яркий старт карьере многих российских знаменитостей. Смерть отца-основателя проекта стала настоящей трагедией.

Жизненный путь Маслякова оборвался на 83-м году. По некоторым данным, последние несколько лет телеведущий боролся с тяжелым заболеванием. Telegram-канал Mash весной этого года писал, что у знаменитости обнаружили онкологию.

Сообщалось, что любимец публики проходил поддерживающее лечение из-за неоперабельной опухоли в легких. Также отмечалось, что здоровье знаменитости подорвалось на фоне перенесенного в 2022 году коронавируса.