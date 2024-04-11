Телеведущая Лазарева* заявила, что не собирается возвращаться в Россию

Артистка опустилась на самое дно

Многим бывшим поклонникам популярной юмористической актрисы Татьяны Лазаревой* сложно понять, какой зверь укусил знаменитость – в одночасье выяснилось, что артистка ненавидит родную страну и даже испытывает садистскую радость, когда противник наносит удары по русским землям. При этом звезда продолжает активно раздавать интервью. В одном из свежих выпусков она сделала заявление о возвращении в Россию.



Артистка достаточно давно проживает в Испании. Знаменитость регулярно жалуется на то, что жизнь за границей значительно отличается от той, к которой она привыкла в России. В Европе у Татьяны нет работы и знакомых, так что она считает, что в конце концов покинет Испанию. Артистка не может допустить мысль, что ей придется жить в этой стране до конца своих дней.

Впрочем, на сегодняшний день у нее нет поводов возвращаться в родное государство. Несмотря на все испытания и невзгоды, актриса пока не планирует уезжать из Европы.

"Сама не собираюсь приезжать. У меня нет таких поводов, слава Богу, чтобы приезжать в Россию", – сделала заявление о своих планах на ближайшее будущее Татьяна Лазарева*.

К слову, ранее на Татьяну Лазареву* неожиданно набросился телеведущий Оскар Кучера.

*признана иностранным агентом на территории Российской Федерации