Орлова назвала мерзким поступок Телегина после скандала с дочкой Пелагеи

Знаменитость пожалела маленькую девочку из-за произошедшего

Певица Ольга Орлова прокомментировала скандал вокруг Пелагеи и ее бывшего мужа Ивана Телегина. В конфликте она заняла сторону артистки.

Напомним, 1 июня Пелагея опубликовала в соцсетях пост, посвященный хоккеисту. В нем она рассказала, что мужчина запретил выезд за границу их общей дочке Таисии без предупреждения и сорвал ребенку запланированный отпуск после первого класса. Девочка была невероятно расстроена поступком отца и рыдала в аэропорту – это певица сняла на видео и показала всем своим поклонникам.

Вскоре родственники Телегина добились удаления публикации из соцсетей. Однако артистка выложила все заново, убрав видео с плачущим ребенком.

"Мерзко, когда отцы поступают вот так. Нет слов. Бедный ребенок!" – написала Орлова в своих соцсетях.

Ранее Пелагея рассказывала, что Телегин последний год не общался с Таисией, хотя девочка очень ждет весточки от отца. Сейчас, по ее словам, у хоккеиста другие заботы – недавно у него родился третий ребенок, передает женский журнал "Клео.ру".

Публика неоднозначно относится к инциденту между супругами. Одни отмечают, что Иван поступил подло и некрасиво. Другие напоминают, что артистка сама закрутила роман со спортсменом, когда от него была беременна другая девушка, поэтому ничего удивительного в ситуации нет. А третьи считают, что какими бы не были отношения между бывшими супругами, выкладывать это на всеобщее обозрение нельзя, тем более используя для этих целей страдания общего ребенка.