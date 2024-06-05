Орлова назвала мерзким поступок Телегина после скандала с дочкой Пелагеи

Орлова выбрала сторону в конфликте Пелагеи и Телегина
Ольга Орлова. Кадр: YouTube.com
Знаменитость пожалела маленькую девочку из-за произошедшего

Певица Ольга Орлова прокомментировала скандал вокруг Пелагеи и ее бывшего мужа Ивана Телегина. В конфликте она заняла сторону артистки.

Напомним, 1 июня Пелагея опубликовала в соцсетях пост, посвященный хоккеисту. В нем она рассказала, что мужчина запретил выезд за границу их общей дочке Таисии без предупреждения и сорвал ребенку запланированный отпуск после первого класса. Девочка была невероятно расстроена поступком отца и рыдала в аэропорту – это певица сняла на видео и показала всем своим поклонникам.

Вскоре родственники Телегина добились удаления публикации из соцсетей. Однако артистка выложила все заново, убрав видео с плачущим ребенком.

"Мерзко, когда отцы поступают вот так. Нет слов. Бедный ребенок!" – написала Орлова в своих соцсетях.

Ранее Пелагея рассказывала, что Телегин последний год не общался с Таисией, хотя девочка очень ждет весточки от отца. Сейчас, по ее словам, у хоккеиста другие заботы – недавно у него родился третий ребенок, передает женский журнал "Клео.ру".

Публика неоднозначно относится к инциденту между супругами. Одни отмечают, что Иван поступил подло и некрасиво. Другие напоминают, что артистка сама закрутила роман со спортсменом, когда от него была беременна другая девушка, поэтому ничего удивительного в ситуации нет. А третьи считают, что какими бы не были отношения между бывшими супругами, выкладывать это на всеобщее обозрение нельзя, тем более используя для этих целей страдания общего ребенка.

Источник: соцсети
По теме

Раскрыта тайная сделка Байдена с Германией по России

Вашингтон рассчитывал извлечь выгоду

"Они приближаются": в Британии забились в панике из-за ЧП на Украине

Положение дел ВСУ все хуже

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей