Сестра Фриске закатила скандал в больнице из-за больной матери

Женщинам отказали в услугах прямо перед приемом у врача

Мать Жанны Фриске, по словам родственников, в последнее время сильно болеет. Поэтому ей нужна помощь и наблюдение медиков. Что именно за недуг у женщины, семья не рассказывает. Только иногда делится подробностями лечения в соцсетях.

Например, недавно Наталья Фриске рассказала, что ей пришлось закатить скандал в поликлинике, поскольку несколько раз им переносили запись к врачу по непонятным причинам. После жалобы на личной странице сотрудники связались с ней и предложили снова записаться на любое удобное им время, что сестра артистки и сделала.

Однако как только они пришли на прием, то в регистратуре неожиданно узнали, что врач находится в отпуске.

"У меня уже из ушей пар, из ноздрей дым. Я им говорю: "Вы обнаглели? Что за фигня такая?" Пока скандал не подняла, не приняли", – поделилась Наталья.

В итоге Фриске и ее мать приняли несколько позже. Им объяснили, что в программе произошел сбой, поэтому были проблемы с записями пациентов.