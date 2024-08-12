Общественники предожили забрать виллу Меладзе в Крыму

Недвижимость хотят изъять на нужды страны

Продюсер Константин Меладзе так и не смог продать свой особняк в Крыму. Виллу с собственным спортзалом, бассейном, хаммамом, прудом с рыбами и зоной барбекю он хотел отдать 387 млн рублей, но так и не смог найти покупателя. Теперь знаменитость решил сдавать недвижимость для отдыхающих за 60-110 тысяч рублей в сутки в зависимости от общего срока проживания.

Новость об этом дошла до членов общественного движения "Ветераны России". Они считают, что продюсер должен поддержать российскую сторону – и не словом, а делом, чтобы снова вернуться и зарабатывать в стране. Для этого они предложили два варианта: либо продать виллу в Крыму и отдать деньги на военные нужды России, либо переделать все под санаторий для лечения бойцов.

По их словам, такая помощь очень нужна в свете событий в Курской области.

"Этот шаг не только продемонстрировал бы приверженность продюсера Родине, но и оказал бы реальную поддержку", – сказано в их обращении о продюсере грузинского происхождения.

Сейчас, отметили общественники, никаких действий со стороны братьев Меладзе, которые помогли бы им снова зарабатывать в России, они не видят.

Константин отказывается говорить на политическую тему в публичном пространстве последние 2,5 года. Несмотря на отъезд за границу, сплетники утверждают, что именно это стало причиной его развода с Брежневой, которая поддерживает украинцев.

Ранее Вера Брежнева заявила, что после рассторжения брака она снова находится в отношениях. Но не с мужчиной.