Таролог рассказала о проблемах в отношениях Меладзе и Джанабаевой

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СМИ сообщают, что недавно Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе вернулись в Россию. Сейчас они находятся в своем подмосковном особняке. По слухам, артист планирует вскоре уехать обратно в Европу, а вот певица останется дома. На этом фоне поползли слухи, что в отношениях у них не все гладко – до этого супруги тоже редко виделись из-за постоянных разъездов.
Таролог Рашида Губаева сделала расклад на семейные отношения Меладзе и Джанабаевой и выдала неприятный факт об их браке – оба увязли в болоте, им не хватает искры. Именно поэтому знаменитости приняли решение отдохнуть друг от друга, надеясь, что это поможет вернуть былую страсть.
Экстрасенс допускает, что оба могут начать вести игру, пытаясь поддеть друг друга в удаленном формате. Например, публиковать снимки с другими людьми, чтобы спровоцировать ревность.
"Они и вместе не могут, и без друг друга не могут – вот такой парадокс", – подытожила она.
При этом Меладзе продолжает скрывать, что он снова находится в России. А вот его супруга честно делится снимками из их общего жилья в соцсетях.
Неприятный феномен стал достаточно распространенным