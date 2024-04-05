Паулина Андреева перестала носить обручальное кольцо

Паулина Андреева подогрела слухи о разводе с Бондарчуком
Паулина Андреева. Кадр: YouTube.com
В последнее время пару редко видят вместе

Слухи о расставании Паулины Андреевой с Федором Бондарчуком ходят регулярно, но, как правило, под собой они не имеют оснований – сплетники шепчутся об этом, поскольку артисты ведут закрытый образ жизни и совершенно не говорят о личном. Однако недавно об этом стали говорить гораздо чаще, ведь сама актриса неожиданно подогрела домыслы о расставании.

Недавно Андреева приняла участие в проекте "Театрального журнала", побеседовав на тему кинематографа с Григорием Заславским и Екатериной Костриковой. Публика обратила внимание, что выйти впервые за долгое время в свет знаменитость решила без обручального кольца. Ранее и Федор Бондарчук был замечен на светских мероприятиях без традиционного свадебного аксессуара.

При этом режиссер в последнее время регулярно появляется на различных премьерах в гордом одиночестве. Недавно он рассказывал о своем страхе перед Хабенским, который в сериале "Метод" играл вместе с Андреевой.

Не так давно Бондарчук на одной из красных дорожек продемонстрировал чувства к другой женщине – он нежно обнимался с Анной Михалковой. Супруги поблизости при этом не было.

Источник: YouTube
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